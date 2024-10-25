ABD'den Filistinlilere 135 Milyon Dolar İnsani Yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler için 135 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Doha'da Gazze'deki mevcut durum ve insani kriz ile ilgili olarak yetkililer ile değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Gazze ve Batı Şeria'daki siviller için yeni bir yardım yapılacağını ifade ederek, "Bölgedeki Filistinliler için 135 milyon dolardan fazla insani yardım yapılacak. Bu yeni fon, DSÖ ve UNICEF ekiplerine Gazze'de ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırma çalışmalarında yardımcı olacaktır" dedi.