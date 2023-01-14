ABD'de ikinci Floyd vakası! Polisin elektrikli tabancayla şok uygulaması sonucunda siyahi genç hayatını kaybetti

ABD'de polisin öldürdüğü G. Floyd vakasından sonra benzer bir olay daha yaşandı. Black Lives Matter'ın kurucu ortağı Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Los Angeles polisi tarafından elektrikli tabancayla defalarca şok uygulandıktan saatler sonra öldü.

ABD'de Mayıs 2020'de siyahi George Floyd polis tarafından elleri arkadan bağlandı, yere yatırıldı ve polis dizini boynuna bastırması sonucunda hayatını kaybetti. Ülkede geniş çaplı protestoların yaşanmasına sebebiyet veren bu olay sonrasında ABD'de de benzer bir skandal daha gerçekleşti.

"BENİ FLOYD YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Black Lives Matter hareketinin kurucularından biri olan Patrisse Cullors'un kuzeni Keenan Anderson, California eyaletinin Los Angeles şehrindeki polisin kendisine elektrikli tabancayla defalarca şok uygulamasından sonra hayatını kaybetti. Polis memurları tarafından yere yatırılmaya çalışılırken, Anderson, yardım çığlıklarıyla beraber "Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar!" dedi.

POLİSLER "KALP KRİZİ" DİYOR

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 31 yaşındaki Keenan Anderson'la ilgili açıklama yapan Los Angeles Polis Şefi Michel Moore, Anderson'ın 3 Ocak'ta polis memurlarıyla boğuşmasının ardından dört saat sonra kalp krizi geçirdiğini söyledi.