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ABD'de Erken Doğan Bebek İçin Hastaneye Dava Açıldı

ABD'de Erken Doğan Bebek İçin Hastaneye Dava Açıldı
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Florida'da bir aile, erken doğan bebeklerinin hastanede bir hemşire tarafından boynunun kırıldığını iddia ederek dava açtı. Bebek, hastanede 24 haftalık olarak doğmuş ve hayatını kaybetmişti.

ABD'de bir aile erken doğan bebeklerinin hastanede hemşire tarafından boynunun kırıldığını iddia ederek hastaneye dava açtı.

ABD'nin Florida eyaletinde Haziran 2022'de bir hastanede erken doğum yapan Gianna Lopera isimli kadın, bebeğinin doğumdan sonra kuvöze alındığını ve daha sonrasında hayatını kaybettiğini ifade etti. Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, 24 haftalık doğan prematüre bebek kuvöze alındıktan 2 hafta sonra boynunda kırık olması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin iddiasına göre ise bebeğin boynu bir hemşire tarafından kırıldıktan sonra belli olmaması için kuvöze tekrar konuldu. Prematüre doğan bebeklerinin ölüm nedeni ile ilgili bilgi almak isteyen aile, hastanenin ihmali olduğu gerekçesiyle hastaneye dava açtı.

Hastanenin basın sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu aileye ve çocuğunu kaybeden herhangi bir aileye en derin taziyelerimizi iletiyoruz, ancak bu ortamda bakım sağlayanların spekülasyonlara değil gerçeklere göre yargılanması gerektiğine inanıyoruz. Bu davanın gerçeklerini uygun bir şekilde tartışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Florida Mahkeme Bebek

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