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ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Dünya Haberleri

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamaya devam ediyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türkler, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldü.

- ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamaya devam ediyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türkler, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldü. South jersey ve Paterson'deki vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturup sokak ve caddelerde korna çalarak tur attı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan New Jersey Dünya Haberler

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