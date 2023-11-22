İsrail ile Hamas 4 gün sürecek geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varırken, ABD Başkanı Joe Biden'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İsrail-Hamas anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Biden, tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar gerekli adımları atmaya devam edeceğine söz verdi.

ABD Başkanı Biden'dan geçici ateşkes için ilk yorum: Tüm rehineler bırakılana kadar çalışacağım

ABD Başkanı Biden, İsrail- Hamas anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar gerekli adımları atmaya devam edeceğine söz verdi.

Biden, Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al-Thani'ye ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye 'bu anlaşmaya varılmasındaki kritik liderlikleri ve ortaklıkları' için teşekkür etti.

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