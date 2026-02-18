Vance: Başkan Trump'ın tüm seçenekleri masada duruyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin kırmızı çizgileri olduğunu, öncelikli olarak İran'ın nükleer silah edinmesini istemediklerini belirterek, "Başkan Trump'ın tüm seçenekleri masada duruyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına Cenevre'de yapılan İran müzakereleri konusunda değerlendirmede bulundu. Vance, Başkan Donald Trump'ın İran ile görüşmeler konusunda birçok seçeneği olduğunu kaydederek, "Çok güçlü bir ordumuz var. Başkan bunu kullanmaya istekli olduğunu gösterdi. Ayrıca olağanüstü bir diplomatik ekibi de var. Bunu da kullanmaya istekli olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELER BAZI AÇILARDAN İYİ GİDİYOR'

ABD'nin belli kırmızı çizgileri olduğunu, öncelikli olarak İran'ın nükleer silah edinmesini istemediklerini söyleyen Vance, "Eğer İran nükleer silah edinirse, onlardan sonra nükleer silah edinmeyi isteyecek birçok rejim daha var, bunlardan bazıları dostane, bazıları o kadar dostane değil. Başkan'ın da söylediği gibi, bunu diplomatik bir müzakere yoluyla çözmeyi çok isteriz, ancak Başkan'ın masada tüm seçenekleri duruyor" açıklamasında bulundu.

Vance, görüşmelerin bazı açılardan iyi gittiğini vurgulayarak, "Ancak İranlıların Trump'ın belirlediği bazı kırmızı çizgileri henüz kabul etmeye hazır olmadığı açık. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Elbette, Başkan diplomasinin sonuna gelindiğini söyleme yetkisini saklı tutuyor. Umuyoruz ki o noktaya ulaşmayız, ama bunu yapıp yapmayacağı Başkan'ın kararı olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı