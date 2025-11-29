ABD, Afgan Pasaport Sahiplerine Vize Verme İşlemlerini Askıya Aldı

Abd Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaport sahiplerine vize vermeyi askıya aldığını duyurdu.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize vermeyi derhal askıya almıştır. Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden tüm kişilere vize vermeyi askıya almıştır. ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur" açıklamasında bulundu.