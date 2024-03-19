7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail, Kassam Tugayları lideri Mervan İssa'yı öldürdü

İsrail'in Gazze'ye 5 aydan uzun süredir devam eden hava saldırılarında tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Mervan İssa'nın İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL BASINI GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU

İsrail basını, geçen hafta İssa'nın Gazze'deki hava saldırılarında öldüğü haberlerinin İsrail ordusu tarafından incelendiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Radyosu, askeri istihbaratın İssa'nın bulunduğunu tespit ettiği Nusayrat mülteci kampının bombalandığını, ölen 5 kişi arasında Kassam Tugayları'nın 2 numarası olan İssa'nın da yer alıdğını aktarmıştı.

SAVAŞTA ÖLEN EN ÜST DÜZEY HAMAS ÜYESİ

İsrail'in arananlar listesindeki önde gelen isimlerden biri olan Mervan İssa, 5 aydan uzun süredir devam eden savaşta ölen en üst düzey Hamas yetkilisi oldu. Hamas yöneticisinin ölümünün, Mısır ve Katar arabuluculuğunda zor da olsa devam eden ateşkes görüşmelerini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.