Üye Girişi
Haberler

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail, Kassam Tugayları lideri Mervan İssa'yı öldürdü

Güncelleme:

İsrail ordusunun Kassam Tugayları liderlerinden "Gölge Adam" olarak bilinen Mervan İssa'yı öldürdüğü iddiası dünya gündemine bomba gibi düşerken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da geçen hafta servis edilen haberleri doğruladı. 7 Ekim 2023'te başlayan savaşta ölen en üst düzey Hamas üyesi olan İssa'nın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklayan Sullivan, örgütün diğer liderlerinin de Gazze'deki tünellerde saklandığını tahmin ettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye 5 aydan uzun süredir devam eden hava saldırılarında tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Mervan İssa'nın İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL BASINI GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU

İsrail basını, geçen hafta İssa'nın Gazze'deki hava saldırılarında öldüğü haberlerinin İsrail ordusu tarafından incelendiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Radyosu, askeri istihbaratın İssa'nın bulunduğunu tespit ettiği Nusayrat mülteci kampının bombalandığını, ölen 5 kişi arasında Kassam Tugayları'nın 2 numarası olan İssa'nın da yer alıdğını aktarmıştı.

SAVAŞTA ÖLEN EN ÜST DÜZEY HAMAS ÜYESİ

İsrail'in arananlar listesindeki önde gelen isimlerden biri olan Mervan İssa, 5 aydan uzun süredir devam eden savaşta ölen en üst düzey Hamas yetkilisi oldu. Hamas yöneticisinin ölümünün, Mısır ve Katar arabuluculuğunda zor da olsa devam eden ateşkes görüşmelerini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin İsrail Gazze Hamas Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (6)

Baykal Palandoken:

ALLAH rahmet etsin cihatçı kardeşimize.

87
5
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

haber doğruysa, Allah rahmet etsin. şehit oldu inşallah. Allah, zalimden kurtarsın tez zamanda

77
6
yanıtYanıtla
Davut :

Allah orada mücadele eden ve tüm zulüm gören müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun

54
3
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Ellerine sağlık, yiyin birbirinizi.

3
28
yanıtYanıtla
Kartepe Bal:

İnsan mısın sen

yanıt1122
yanıt0
Tarkan Nedirönündensarkan:

öldürülmedi şehit edildi

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title