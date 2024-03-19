7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail, Kassam Tugayları lideri Mervan İssa'yı öldürdü
İsrail ordusunun Kassam Tugayları liderlerinden "Gölge Adam" olarak bilinen Mervan İssa'yı öldürdüğü iddiası dünya gündemine bomba gibi düşerken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da geçen hafta servis edilen haberleri doğruladı. 7 Ekim 2023'te başlayan savaşta ölen en üst düzey Hamas üyesi olan İssa'nın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklayan Sullivan, örgütün diğer liderlerinin de Gazze'deki tünellerde saklandığını tahmin ettiklerini söyledi.
İsrail'in Gazze'ye 5 aydan uzun süredir devam eden hava saldırılarında tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Mervan İssa'nın İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
İSRAİL BASINI GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU
İsrail basını, geçen hafta İssa'nın Gazze'deki hava saldırılarında öldüğü haberlerinin İsrail ordusu tarafından incelendiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Radyosu, askeri istihbaratın İssa'nın bulunduğunu tespit ettiği Nusayrat mülteci kampının bombalandığını, ölen 5 kişi arasında Kassam Tugayları'nın 2 numarası olan İssa'nın da yer alıdğını aktarmıştı.
SAVAŞTA ÖLEN EN ÜST DÜZEY HAMAS ÜYESİ
İsrail'in arananlar listesindeki önde gelen isimlerden biri olan Mervan İssa, 5 aydan uzun süredir devam eden savaşta ölen en üst düzey Hamas yetkilisi oldu. Hamas yöneticisinin ölümünün, Mısır ve Katar arabuluculuğunda zor da olsa devam eden ateşkes görüşmelerini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.