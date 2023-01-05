36 saatlik ateşkese Biden'dan 'ilginç' yorum! 'İsteksizim' deyip, Putin'i topun ağzına koydu

11 aydır devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde, 36 saatlik geçici ateşkes ilan edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden ise, Vladimir Putin'e yönelik "Söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konusunda isteksizim. Bunu ilginç buldum" ifadelerini kullandı.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı bütün kaosuyla devam ediyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 2 günde iki ülkenin de liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış çağrısı yaparken, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

36 SAATLİK GEÇİCİ ATEŞKES

Erdoğan'ın diploması girişimleri kısa sürede sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu. Ateşkes kararının arkasında Ortodoks Noeli olduğu belirtildi. Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan geçici ateşkes ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk açıklama geldi. Biden, Putin'i işaret ederek "Putin'in söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konusunda isteksizim. Bunu ilginç buldum. 25'inde ve yılbaşında hastaneleri, kreşleri ve kiliseleri bombalamaya hazırdı. Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor" dedi.