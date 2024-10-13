34 Ülke, İsrail'in UNIFIL'e Saldırısını Kınadı

BİRLEŞMİŞ Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katkıda bulunan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in UNIFIL'e saldırılarını kınadı.

BM'nin Polonya Daimi Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UNIFIL'in korunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, bildiriye imza atan 34 ülkenin UNIFIL misyonuna verdiği kuvvetli desteğe dikkat çekilerek, "Son olayları kınıyoruz. UNIFIL'in misyonuna saygı gösterilmesi ve personelinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde UNIFIL'in rolünün önemine vurgu yapılan bildiride, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve sorumlular hakkında inceleme başlatılması talep edildi.