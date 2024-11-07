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2024'ün En Sıcak Yıl Olacağı Bekleniyor

2024'ün En Sıcak Yıl Olacağı Bekleniyor
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Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yılının kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını açıkladı. 2024'ün ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

2024'ün dünya tarihinin en sıcak yılı olması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki 'en sıcak yıl' olacağı belli oldu.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını kesinleştirdi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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