2007 FT3 Göktaşı Dünya'ya Tehlike Saçabilir

İlk kez 2007'de keşfedilen ve o zamandan itibaren ortalıkta görülmeyen bir asteroid tekrar gündeme geldi. Bilim insanlarına göre 2007 FT3 göktaşı Dünya'ya doğru dönüş yolunda ve 2,6 milyar ton TNT gücüyle patlayabilir. Detaylar haberimizde.

İlk kez 2007'de keşfedilen ve o zamandan itibaren ortalıkta görülmeyen bir asteroid tekrar gündeme geldi. 2007 FT3 diye adlandırılan göktaşı, bilim insanlarına göre büyük bir tehlike saçabilir. Bilim insanlarına göre 2007 FT3 göktaşı Dünya'ya doğru dönüş yolunda. İşte detaylar!

Göktaşı Dünya'ya çarparsa 2,6 milyar ton TNT gücüyle patlayacak!

2007 yılında ilk kez keşfedilen 2007 FT3 adlı göktaşı, o zamandan itibaren bir daha görülmedi. Keşfedilmesinden bir gün sonra kaybolan göktaşı tekrar gündeme gelmeye başladı. Bilim insanlarına göre söz konusu göktaşı Dünya'ya doğru geliyor.

Nasa'nın Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), kaybolduğu andan itibaren asteroidin nereye gideceğini belirlemeye çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda ise NASA uzmanları, asteroidin önümüzdeki yıl Dünya'ya çarpabileceğini düşünüyor.

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Söz konusu asteroidin hangi yönde olduğu tam olarak belirlenemedi. Bu nedenle de uzmanların belirttiği çarpışma yalnızca bir ihtimal dahilinde. Ancak asteroidin 2024 ekim ayında Dünya'ya çarpma ihtimali yaklaşık 11,5 milyonda 1 şeklinde belirlendi.

Kayıp astreoid Dünya'ya çarparsa 2,6 milyar ton TNT gücüyle patlayacak. Bu çarpma bir gezegeni yok etmek için yeterli değil. Ancak büyük bir hasar açma ve gezegene şok dalgaları gönderme gücünde yer alıyor.

Bu tarz bir açıklama fazlasıyla korkutucu ancak daha öncesinde de bu tarz açıklamalar oldu. Dünya'ya yakın 30 binden fazla astreoid keşfi var. Bu göktaşları halihazırda gözlemlenmeye devam ediyor. Ancak NASA ve diğer kurumlar, Güneş'in ışığı içerisinde saklanan ve keşfedilmemiş astreoid ve kuyrukluyıldızlar olduğunu düşünüyor.

Peki, siz NASA kayıp göktaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!