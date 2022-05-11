16 yaşındaki genç kız elinde deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu

Anksiyete ile mücadele eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Brooke Ryan, deodorant soluduktan sonra geçirdiği kalp krizi sonrasında odasında ölü bulundu. Genç kızın cesedi, okul müdür yardımcısı olan annesi tarafından bulundu. Parlak bir öğrenci ve atlet olan Brooke, yerde yüz üstü yatar halde ve elinde deodorant şişesiyle bulundu.

"KIZIMIN BÖYLE BİR ALIŞKANLIĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Brooke'un uçucu maddeleri soluduğu ortaya çıktı. Brooke'un annesi, kızının böyle bir alışkanlığı olduğunu bilmediğini ve diğer ebeveynleri bu konuda uyarmak istediğini açıkladı. Uçucu madde kullanımının belirgin özellikleri, aniden gelen şiddetli baş ağrısı ve havlularda beyaz lekeler ortaya çıkmasıdır.

11. SINIFA YENİ BAŞLAMIŞTI

Özellikle koronavirüs pandemisinde tıpkı diğer birçok ergen gibi anksiyeteden muzdarip olan Brooke, 11'inci sınıfa henüz yeni başlamıştı.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI

Adli tabibin raporu henüz tamamlanmamış olsa da, Brooke'un annesi kızının aerosol soluyup ani şoka girerek öldüğüne inanıyor. Genç kızın vücudunda morluklar olması, koklama sonrasında kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündürüyor.