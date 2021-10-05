Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

BBC - Haberler | Dünya
Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

Rusya, sinema tarihinde ilk kez uzayda film çekecek ekibi, Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

Rusya, sinema tarihinde ilk kez uzayda film çekecek ekibi, Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

"Vyzov" (Sınanma) adlı filmin yönetmeni Klim Şipenko ve 37 yaşındaki oyuncu Yuliya Peresild ile onlara eşlik eden kozmonot Anton Şkaplerov'u taşıyan uzay aracı, TSİ 11:55'te fırlatıldı.

"Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı kurgu filmin" çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek. Ekip, ISS'te 12 gün kalacak.

Film ekibinin 17 Ekim'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Filmde, Peresild, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için ISS'e seyahat eden bir doktoru canlandıracak. Kozmonotlar da filmde yer alacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Uzay, öncü ve her şeye rağmen hâlâ önde olduğumuz bir alan" dedi.

Rus basını da geniş yer verdiği filmle ilgili haberler inde, dünyanın Rusya'yı izlediğini vurguladı.

Rusya, böylece uzayda ilk filmi çekme yarışında ABD'yi geride bırakmış oldu.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) daha önce ünlü aktör Tom Cruise'un bir Hollywood filmi için SpaceX roketiyle uzaya gönderileceğini duyurmuştu.

Tom Cruise, uzayda ilk filmi çekmek istiyordu.

Ancak Rusya'nın son adımı sonrası Cruise bunu başaramayacak.

Moskova ve Washington'un uzay rekabeti, Soğuk Savaş döneminin ayırt edici özelliklerinden biriydi.

Sovyetler Birliği, uzaya, 1957'de ilk uyduyu (Sputnik), 1961'de ilk astronotu (Yuri Gagarin) göndermişti.

ABD ise 1969'da Ay'a üç astronot göndererek uzay yarışında öne geçmişti.

Soğuk Savaş'ın son bulmasıyla koşullar değişti.

Kozmonotlar ve astronotlar yıllardır ISS'te iş birliği yapıyor.

Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

BBC
Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı

Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı

 Rusya'da sahilde binlerce ölü kuş bulundu! Dünya basını yaşananlara 'Kıyamet' dedi

Rusya'da sahilde binlerce ölü kuş bulundu! Dünya basını yaşananlara "Kıyamet" dedi

 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeyi değerlendirdi! İşte iki liderin ayrı düştüğü konu

Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeyi değerlendirdi! İşte iki liderin ayrı düştüğü konu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Mustafa Keser Haluk Levent Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:37:58. #1.11#