Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü

Afganistanlı kadın voleybol oyuncusu Mahjabin Hakimi'nin, Taliban militanları tarafından kafası kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. Afgan kadın milli voleybol takımının hocası, Hakimi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

Afganistan genç kadın milli voleybol takımında forma giyen Mahjabin Hakimi'nin, Taliban tarafından öldürüldüğü iddiası tüm dünyayı sarstı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından birçok haber kaynağında Hakimi'nin Kabil'de kafası kesilerek katledildiği ifade edildi.

TAKIMDAN YALNIZCA İKİ KİŞİ KAÇABİLDİ

İranlı gazeteci Muhtar Vefayi'nin Independent Farsça'daki haberine göre; Afgan kadın milli voleybol takımının hocası, Taliban'ın ağustos ayında kontrolü tamamen ele geçirmesinden önce takımdan yalnızca iki kişinin ülkeden kaçabildiğini söyledi. Mahjabin Hakimi'nin, kaçmayı başaramayan birçok kadın sporcudan biri olduğunu belirten hocası, ailesinin konuşmaması için tehdit edilmesinden ötürü kimsenin bu korkunç cinayetten haber dar olmadığını da ekledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre de; Taliban militanları kadın sporcuyu katlettikten sonra cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ancak söz konusu fotoğrafların Mahjabin Hakimi'ye ait olduğu henüz kesinleşmedi.

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