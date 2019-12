Dünya sorunlarına çözüm aradılar

19.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:56

Bursa çapında gerçekleştirilen konferansa Turhan Tayan Anadolu Lisesi, Tofaş Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Erkek Lisesi, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi, Hayal Anadolu Lisesi, Nilüfer İmam Hatip Lisesi, Academy 1418 ve Hexagon Kampüs olmak üzere toplam 10 eğitim kurumundan, 320 öğrenci katılım sağladı. Yabancı Diller Koordinatörü Emel Güceyü yönetiminde gerçekleştirilen konferansın açılış seremonisinde, Şahinkaya MUN Kulübü Genel Sekreteri Ömer Faruk Yüksel ile Organizasyon Sorumlusu Elif Algül katılımcılara konuşma yaptı.

DİPLOMASİ DİLİ İNGİLİZCE

Üç gün boyunca süren konferans boyunca 'Specpol', The International Labour Organisation', 'The United Nations Commission on Science and Technology for Development', The Council of Europe', 'Futuristic North Atlantic Treaty Organisation' ve 'American War of Independence' komitelerinde dünya sorunlarını masaya yatıran delegeler, çözüm önerileri sundular. Diplomasi dilinin İngilizce olduğu konferans süresinde öğrenciler hem dünya meselelerine farklı bir açıdan yaklaştılar, hem de yabancı dilde hitabet yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular.

Kaynak: Bültenler