Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Haber

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı kullanılması hedeflenen Remdesivir isimli ilacın virüsün tedavisinde hiçbir işe yaramadığına dair rapor yayımladı. DSÖ, tarafından kısa bir süre sonra kaldırılan raporda, "Bu araştırmada hastanedeki yetişkin koronavirüs hastalarında Remdesivir'in klinik ya da virolojik bir faydası olmadı" ifadeleri yer aldı.

24.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:36
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu

Koronavirüse karşı bilim insanları ve doktorlar ilaç ve aşı geliştirmek için zamanla yarışırken, Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı klinik deneme veritabanından bir rapor yayımlandı. Raporda, koronavirüsün tedavisi için önerilen Remdesivir isimli ilacın bir faydasının olmadığı aksine yan etkilerinin olduğu yer alırken; DSÖ, bir süre sonra yayımladığı raporu kaldırdı.

"237 HASTA ÜZERİNDE DENENDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın da, "Kovid-19'a karşı umut veren bir ilaç" yorumunu yaptığı Remdesivir'in ilk tam kapasiteli klinik testinde sonuç çıkmadığı ortaya çıktı. Birçok ülkede yaratılan pozitif algı sebebiyle dünya çapında stok sıkıntısının olduğu Remdesivir'in "altın standart" olan 237 hasta üzerinde denendiği belirtildi.

İLACIN YAN ETKİSİ VAR

Denemeler sonrasında Remdesivir'in bir etkisi olmaması bir yana denemelerin "yan etkiler" sebebiyle erkenden sonlandırıldığı kaydedildi.

DSÖ, RAPORU KALDIRDI

Yaşanan bu durum ise Dünya Sağlık Örgütü'nün kamuya açık olan "klinik denemeler veritabanında" yer aldı. Fakat bu rapor kısa bir süre sonra kaldırıldı.

"HATA ANLAŞILINCA KALDIRILDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasareviç, "Belgenin, araştırmayı yürüten uzmanlar tarafından hazırlanan taslağı DSÖ'ye gönderildi fakat hata anlaşılınca hemen kaldırıldı. Rapora diğer uzmanların da bakmasının ardından erişimi tekrar açacağız" dedi.

"BİR FAYDASI OLMADI"

ABD'li Gilead Sciences isimli şirket tarafından üretilen ilaç ile ilgili kaldırılan raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Bu araştırmada hastanedeki yetişkin Covid-19 hastalarında remdesivirin klinik ya da virolojik bir faydası olmadı. Remdesivir, 18 hastada (toplam hastaların yüzde 11.6'sında) erken sona erdi çünkü yan etkisi vardı."

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haber
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı Haber
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı Haber
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?' Haber
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Haber
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Hande Yener Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Mesut Özil Fatih Terim Loris Karius Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Avrupa 23 Nisan İstiklal Marşı
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 09:40:17. #1.15#
title