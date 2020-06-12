Dünya Sağlık Örgütü'nden annelere koronavirüs uyarısı geldi
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Dünya Sağlık Örgütü'nden annelere koronavirüs uyarısı geldi

Dünya Sağlık Örgütü, yeni doğum yapan ve koronavirüs taşıyan annelerin genel olarak bebeklerini emzirmeye devam etmeleri ve bebeklerinden ayrılmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden annelere koronavirüs uyarısı geldi
12.06.2020 23:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:55

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni doğum yapan ve koronavirüs taşıyan annelerin genel olarak bebeklerini emzirmeye devam etmeleri ve bebeklerinden ayrılmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, emzirmedeki virüs bulaştırma riskini kapsamlı bir şekilde incelediklerini anlattı. Ghebreyesus, "Çocukların görece daha az koronavirüs riski altında olduğunu biliyoruz. Ancak anne sütünün önlediği sayısız diğer hastalık riskiyle karşı karşıyalar. DSÖ'nün mevcut kayıtlara dayanarak verdiği tavsiye, emzirmenin faydalarının koronavirüs riskine ağır bastığı yönünde" dedi.

DSÖ'nün üreme sağlığı ve araştırma danışmanı Dr.Anshu Banerjee, şu ana dek anne sütünde, enfeksiyona yol açacak aktif koronavirüsüne rastlanmadığını belirtti.

Dünya Manşet

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