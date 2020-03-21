Dünya Sağlık Örgütü, "Gençleri etkilemiyor" tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Dünya Sağlık Örgütü, "Gençleri etkilemiyor" tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz! - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, "Gençleri etkilemiyor" tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz!

Dünya Sağlık Örgütü, "Kovid-19 gençleri fazla etkilemiyor" tezinde ezber bozdu. Örgütün Genel Direktörü gençlere seslendi ve "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir" dedi.

21.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:08
Dünya Sağlık Örgütü, 'Gençleri etkilemiyor' tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz!

Koronavirüs salgınının yaşlıları daha çok etkilediği bilinen bir gerçek. Genel kanı ise, gençlerin virüsten yaşlılar kadar etkilenmediği yönünde. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı. DSÖ, küresel ölçekte gençlere yönelik çok önemli bir çağrı yaptı: Yenilmez değilsiniz, haftalarca hastanede yatabilir ve hatta ölebilirsiniz!

Çin'in Vuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkıp haftalar içerisinde dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel çapta son yılların en büyük krizine dönüşmüş durumda.

SALGINDAN GENÇLER DE ETKİLENİYOR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan azade olmadığını söyledi.

"YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ"

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti:

"Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir."

GÜN GÜN TÜRKİYE'DEKİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka - 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka - 1 ölüm

19 Mart: 359 vaka - 2 ölüm

20 Mart: 311 vaka - 5 ölüm

21 Mart: 670 vaka - 9 ölüm

Dünya Sağlık Örgütü, 'Gençleri etkilemiyor' tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz!

Haberin Videosu:

DSÖ, 'Gençleri etkilemiyor' tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu Haber
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor Haber
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haber
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Erdoğan, gece yarısı vatandaşlara seslendi: Lütfen yapmayın Haber
Erdoğan, gece yarısı vatandaşlara seslendi: Lütfen yapmayın
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ali Babacan Mehmet Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü, "Gençleri etkilemiyor" tezinde ezber bozdu: Haftalarca yatabilir, hatta ölebilirsiniz! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 09:20:45. #1.14#
title