Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otistik bireyler ve ailelerini ağırladı.

Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Manisa Otizm Derneği ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Aile Birliği Başkan ve temsilcileri ve otistik bireyler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ile birlikte Vali Güvençer'i ziyaret etti.

Güvençer, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, ziyaret için teşekkür ederek, "Devlet temsilcisi sıfatıyla mutlulukla söylüyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünya ülkeleri içerisinde tüm engellilikler dalında olduğu gibi otizmle mücadele, otizmi rehabilite konusunda devlet olarak üzerine düşenleri, hemen hemen tamamına yakınını yerine getirmiştir." İfadelerini kullandı.

Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede de Güvençer'e kabulleri dolayısıyla teşekkür ererek, "Sizlerle olmaktan mutluyuz." dedi.