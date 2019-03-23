Dünya Ormancılık Günü
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası ile TOÇ-BİRSEN Mudurnu Temsilcisi Yüksel Özcan, orman işçilerinin Dünya Ormancılık Günü'nü kutladı.
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası ile TOÇ-BİRSEN Mudurnu Temsilcisi Yüksel Özcan, orman işçilerinin Dünya Ormancılık Günü'nü kutladı.
Aynı zamanda Mudurnu Orman İşletme Müdür Yardımcısı olan Özcan, Güveytepe bölgesinde devam eden ormancılık çalışmalarını denetledi.
Bölgede, çalışan orman işçileriyle işletme müdürlüğü yetkililerinin Dünya Ormancılık Günü'nü de kutlayan Özcan, burada çalışan işçilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA