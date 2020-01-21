Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası
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Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası

İsviçreli yetkililerin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na tesisatçı kılığında sızmaya çalışan Rus casusları ortaya çıkardığı ileri sürüldü

21.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:02
Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası

İsviçre'de güvenlik birimlerinin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na tesisatçı kılığında sızmaya çalışan Rus casusları ortaya çıkardığı ileri sürüldü.


Tages-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre İsviçre polisi geçtiğimiz yıl ağustos ayında iki kişiye kimlik sorduğunu ve bu kişilerin diplomatik pasaportlarını göstererek ülkeden ayrıldığını yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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