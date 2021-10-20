Koronadan günde bin kişi ölüyor! Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı - Haberler
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Koronadan günde bin kişi ölüyor! Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ücretli izin haftası verilmesi kararını onayladı. Rusya genelinde korona kaynaklı ölümler son günlerde rekor kırarak bini aşmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle Rusya'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili çevirim içi toplantı düzenledi.

BİR HAFTALIK ÜCRETSİZ İZİN VERİLECEK

Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova'nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım aralığını ücretli izin haftası olarak ilan etti. Rus lider, gereklilik durumunda çalışılmayan günlerin 7 Kasım'dan sonrasında da devam ettirilebileceğini ifade etti. Bölge yöneticileri, belirlenen tarihi beklemeden kısıtlama programını beklemeden uygulamaya koyabilecek.

ÖLÜMLER REKOR KIRDI

Öte yandan Rusya'da çarşamba günü 1028 hastanın korona nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam, Rusya'da bugüne kadar kaydedilen en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Ülkede salı günü ise 1015 can kaybı yaşanmıştı. Rusya'da pandeminin başından beri toplam 8 milyon 94 bin 825 vaka tespit edildi. Son 24 saatte belirlenen yeni vaka ise 34 bin 73 oldu.

Koronadan günde bin kişi ölüyor! Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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