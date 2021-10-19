Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı - Haberler
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Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı

Avustralya'da bir internet sitesi üzerinden kiralık oda ilanına başvuran genç kız, şartları görüşmek için ilanı veren adamın evine gitti. Ancak iddialara göre kızın içkisine ilaç katan adam, gece boyunca evde tuttuğu kıza tecavüz etti. Mağdur kız, sabah uyandığında cinsel organında ağrı ve vücudunda morluk oluşmasının ardından polise koştu.

Avustralya'da yaşayan 25 yaşındaki kız öğrenci, bir süredir ev arayışı içerisindeydi. Bu nedenle internetteki ilanları tarayan genç kız, bir sitede gördüğü kiralık oda ilanının ardından ilanı veren kişiyle görüşmeye gitti.

VOTKASINA UYUŞTURUCU KOYDU

Görüşmeye gittikten sonra adamın yanında öksürmeye başlayan genç kız, iyi geleceği gerekçesiyle kendisine yöneltilen içki teklifini kabul etti. Ancak adam, içkinin içerisine uyuşturucu madde kattı. Genç kız içkisini içtikten sonra uykuya daldı.

GECE BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen adam, gece boyunca evde tuttuğu üniversite öğrencisine tecavüz etti. Sabah tanımadığı bir yatakta cinsel organında ağrı ve vücudunda morluklarla uyanan kız, karakola koşarak adam hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, Peru'dan Avusturya'ya taşındığı belirlenen adamı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden üniversite öğrencisi kız, gece boyunca tecavüze uğradı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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