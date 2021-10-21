Katil maymun! Sokakta gözüne kestirdiği adamı kafasına tuğla atarak öldürdü - Haberler
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Katil maymun! Sokakta gözüne kestirdiği adamı kafasına tuğla atarak öldürdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Katil maymun! Sokakta gözüne kestirdiği adamı kafasına tuğla atarak öldürdü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mohammad Kurbaan isimli adam, yoldan geçtiği sırada vahşi bir maymun tarafından atılan tuğlanın başına isabet etmesi sonucu öldü. Bölgede son dönemde maymun saldırılarında artış yaşanıyor.

Vahşi doğa hayatıyla bilinen Hindistan'da insanların hayvan saldırıyla ölmelerine ilişkin haberler yayılmaya devam ediyor. Ülkenin başkenti Yeni Delhi'de meydana gelen olay ise akıllara durgunluk verdi. Bölgede insanlara yönelik saldırılarıyla bilinen maymunlardan biri, 30 yaşındaki Mohammad Kurbaan isimli vatandaşın kafasına tuğla fırlattı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kurbaan, başına tuğla isabet etmesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak çok kan kaybı bulunan adam, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz olayın detayları da çok geçmeden ortaya çıktı.

TUĞLALARI DEPONUN ÜZERİNDEN ALMIŞ

Bölgede vahşi maymunların evlere dadanmasının ardından bölgedeki vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı. Katil maymunun, adamı öldürdüğü tuğlayı ise maymunların geçmesini engellemek için konulan tuğla yığınından aldığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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