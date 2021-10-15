İsrail'de vaka sayıları 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'de vaka sayıları 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı

Haberler.com - Haberler | Dünya

Dünya üzerinde yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesi kamuoyu tarafından yakından takip edilen İsrail'de vaka sayıları yüzde 80 düşüş gösterdi. Hükümetin politikasına övgüde bulunan Başbakan Naftali Bennett, İsrail'in başarısının takviye koronavirüs aşıları, maske zorunluluğu ve aşı pasaportuna dayandığını açıkladı.

Eylül ayının başında zirve yapan vaka sayıları, dört aylık sürecin sonunda yüzde 80 oranında düşüş gösterdi. Ağır vakaların oranı da yarı yarıya azaldı.

Başbakan Naftali Bennett, hükümetin politikasına övgüde bulunurken, yakın, akıllıca ve esnek bir yönetim sergilediklerini söyledi. Bennett, "Günden güne Delta varyantının etkisini kırıyoruz" dedi.

Vakaların arttığı dönemde yeni karantina önlemleri almayan İsrail'de hükümet 'Covid ile yaşamak' prensibini ortaya koydu. Üçüncü doz koronavirüs aşısı 12 yaş ve üstü herkese erişilebilir hale getirildi.

Maske kullanımı zorunlu tutulurken, restoran ve kafe gibi yerlerin yanı sıra etkinliklere girişte 'yeşil geçiş' kuralı uygulandı. Bu kurala göre aşı yaptırmış olmak, hastalığı atlatmış olmak ya da negatif test sonucunu belgelemek gibi seçenekler sunuldu. Çocuklar da bu kapsama dahil edildi. İsrail'in bütünsel olarak uyguladığı bu strateji sayesinde eğitim sistemi ve ekonomi süreci açık kalarak atlattı.

İsrail'de vaka sayıları 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Dünya ABD'deki çalışmayı konuşuyor! Virüse karşı en etkili aşı antikor seviyesini 76 kat artıran Moderna oldu

Dünya ABD'deki çalışmayı konuşuyor! Virüse karşı en etkili aşı antikor seviyesini 76 kat artıran Moderna oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Işıl Sergen Bülent Ersoy Zeynep Bastık
Spor Marcao Burak Elmas Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Mahmut Özer Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail'de vaka sayıları 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:34:33. #1.13#