İsrail'de vaka sayıları 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı

Eylül ayının başında zirve yapan vaka sayıları, dört aylık sürecin sonunda yüzde 80 oranında düşüş gösterdi. Ağır vakaların oranı da yarı yarıya azaldı.

"AKILLICA VE ESNEK BİR YÖNETİM SERGİLEDİK"

Başbakan Naftali Bennett, hükümetin politikasına övgüde bulunurken, yakın, akıllıca ve esnek bir yönetim sergilediklerini söyledi. Bennett, "Günden güne Delta varyantının etkisini kırıyoruz" dedi.

12 YAŞ VE ÜSTÜNE KORONA AŞISI

Vakaların arttığı dönemde yeni karantina önlemleri almayan İsrail'de hükümet 'Covid ile yaşamak' prensibini ortaya koydu. Üçüncü doz koronavirüs aşısı 12 yaş ve üstü herkese erişilebilir hale getirildi.

ÇOCUKLAR DA KAPSAMA DAHİL

Maske kullanımı zorunlu tutulurken, restoran ve kafe gibi yerlerin yanı sıra etkinliklere girişte 'yeşil geçiş' kuralı uygulandı. Bu kurala göre aşı yaptırmış olmak, hastalığı atlatmış olmak ya da negatif test sonucunu belgelemek gibi seçenekler sunuldu. Çocuklar da bu kapsama dahil edildi. İsrail'in bütünsel olarak uyguladığı bu strateji sayesinde eğitim sistemi ve ekonomi süreci açık kalarak atlattı.

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