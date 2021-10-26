Donald Trump'ın oğlu, Baldwin'in olayıyla ilgili tişörtleri satmaya başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin'in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde "Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür" yazan tişörtler satılmaya başlandı.

Cumhuriyetçi Parti'den seçilen eski Başkan Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı. Don Jr'ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde "Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür" yazıyor. Ayrıca tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi 'Rust'ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ı (42) öldürmüştü. Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin'in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.