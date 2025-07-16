Dünya Dil Çıkarma Günü, insanları çocukluk dönemine dönerek eğlenceli bir jest yapmaya teşvik eder. Bu gün, espri ve neşe dolu anları paylaşmayı amaçlar ve insanlara günlük hayatta küçük bir neşe kaynağı sunar. Dünya Dil Çıkarma Günü ne zaman, 19 Temmuz Dünya Dil Çıkarma Günü mü?

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DÜNYA DİL ÇIKARMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Dil Çıkarma Günü, her yıl 19 Temmuz tarihinde kutlanır. Genellikle çocuklar dil çıkartır. Bu sebeple Dünya Dil Çıkarma Günü'nün amacı çocukluk günlerine dönüp o günleri yad etmektir. İnsanları çocukluk dönemine dönerek eğlenceli bir jest yapmaya teşvik eder. Bu gün, espri ve neşe dolu anları paylaşmayı hedefler ve insanlara günlük hayatta küçük bir mutluluk sunmaktadır.