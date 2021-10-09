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Çocukların da bulunduğu markette cinsel içerikli videosunu çekip erkek arkadaşına gönderdi

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Çocukların da bulunduğu markette cinsel içerikli videosunu çekip erkek arkadaşına gönderdi

İngiltere'de bir kadın, erkek arkadaşı için süper markette çocukların da kendisini görebileceği yerde cinsel içerikli video çekti. Bu videoyu başkaları ile paylaşmasıyla ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın cep telefonunda da çok sayıda pedofili içeren cinsel görüntüler tespit edildi.

İngiltere'de Tiffany Barrett isimli kadın, gittiği süper markette çocukların da kendisini görebileceği yerde kendini tatmin ederken video çekti. Bir meyhanenin eski yöneticisi olan erkek arkadaşı Christopher Shaw ise Tiffany'den bu videoyu 200 sterline satın alarak başkaları ile paylaştı.

TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA PEDOFİL İÇERİK TESPİT EDİLDİ

Videodaki kişinin 32 yaşındaki Tiffany olduğunu tespit eden online çocuk tacizi araştırma ekibi, kadını ve erkek arkadaşını tutuklayarak çiftin telefonlarına el koydu. Shaw'ın telefonunda ise çok sayıda pedofili içeren cinsel görüntüler tespit edildi.

16 AY HAPİS CEZASI ALDI

Suçunu kabul eden ve 16 ay hapis cezası alan Tiffany Barrett'in cezaevinden çıktıktan sonra çocuk aktivitelerine katılması ve bir çocuğun yakınlarında bulunması yasaklanacak.

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Haber: Çocukların da bulunduğu markette cinsel içerikli videosunu çekip erkek arkadaşına gönderdi - Haberler
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