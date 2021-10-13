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Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadının anlattıkları tüyler ürpertti

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Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadının anlattıkları tüyler ürpertti

Söz yazarı Brocarde isimli kadın, asker bir cinle evli olduğunu söyledi. Anlattıkları kan donduran Brocarde, askerin kendisini öldürmesinden korktuğunu dile getirdi.

Dünya, cinlerle evli olduğunu söyleyen Brocarde isimli kadının anlattıklarıyla şaşkına döndü. 38 yaşındaki söz yazarı Brocarde, bir cinle evli olduğunu ve cinin asker olduğunu ifade etti.

Fırtınalı bir gecede uykuya dalma konusunda sorun çektiğini dile getiren Brocarde, o sırada kendisini Victoria döneminde yaşayan bir cinin ziyaret ettiğini söyledi. Brocarde, Edwardo isimli cinin 35 yaşındayken ölen Victoria askeri olduğunu söyledi.

İlk ziyaretten sonra belirli aralıklarla gelmeye devam ede Edwardo'ya Brocarde kısa sürede aşık olduğunu sözlerine ekledi. Çocukluğundan beri paranormal olaylara inanmadığını dile getiren Brocarde, yaşadığı şeyin korku filmlerinde görünenden farklı olduğunu dile getirdi.

Yıllar öncesinde de bir hayalet ile karşılaştığından söz eden Brocarde, "Edwardo'yu gördüğümde kalbimde bir sıcaklık hissettim. Odada bir varmış gibi hissettim ama çevreye baktığımda kimseyi görmüyordum. Odanın aydınlanması için baş ucumdaki lambaya elimi uzattığım anda biri beni engelledi. O sırada kulağıma beni sevdiğini söyledi. İşte o anda aşkın ne demek olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Edwardo'nun varlığının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Brocarde, aralarındaki bağın kuvvetli olduğunu ifade etti. Bu bağın kimi zaman korku yarattığını söyleyen Brocarde, onun bir hayalet olabilmesi için Edwardo'nun kendisini öldürmesinden endişe ediyor.

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Haber: Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadının anlattıkları tüyler ürpertti - Haberler
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