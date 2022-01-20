Dünya bu olayı konuşuyor! Yanardağdan kaçıp tsunamiye yakalandı, 27 saat yüzerek hayatta kaldı - Haberler
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Dünya bu olayı konuşuyor! Yanardağdan kaçıp tsunamiye yakalandı, 27 saat yüzerek hayatta kaldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasıyla kabusu yaşayan Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da yaşanan olay dünya gündemine damga vurdu. Yanardağ faciasının ardından oluşan tsunaminin evini vurmasıyla dalgalardan kaçmak için ağaca tırmanan ancak kurtulamayınca 27 saat yüzerek karaya sağ olarak çıkan adamın hikayesi büyük ses getirdi.

Tonga'da 57 yaşındaki bir adam, tsunami dalgalarıyla denize sürüklendikten sonra yaklaşık 27 saat yüzerek nasıl hayatta kaldığını anlattı.

Aşağı yukarı 60 kişilik nüfusu olan Atata adasında yaşayan Lisala Folau adlı adam, Broadcom Broadcasting radyosuna verdiği demeçte, cumartesi yerel saatle akşam 7'de evinde resim yaparken tsunami uyarısı aldığını, kısa süre sonra da dalgaların evini vurduğunu söyledi.

Dalgalardan kaçmak için ağaca tırmandığını ama kurtulamadığını belirten Folau sağlık sorunları olduğunu ve düzgün yürüyemediğini vurguladı.

Yine de mücadeleyi bırakmayan ve su üstünde kalmaya çalışan Folau, ana adalardan biri olan Tongatapu'ya kadar 7.5 km yüzdü. Bir diğer deyişle pazar akşamı saat 10 civarı, yani 27 saat sonra karaya sağ olarak çıkmış oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Pasifik Okyanusu, Yanardağ, Tsunami, Dünya, Haber

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