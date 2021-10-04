Böyle ölüm herkese nasip olmaz! Namaz kıldığı sırada secdedeyken vefat etti
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Mısır'ın İskenderiye kentinde yatsı namazını eda eden genç secdedeyken ruhunu Allah'a teslim etti. Namaz kılan gencin vefat ettiği anlar kameraya yansıdı.
Mısır'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi. İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı. Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.
GERİYE SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı. Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.
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