BioNTech aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Koronavirüse karşı geliştirilen ve mRNA tekniğini kullanan BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranının 6 ay içerisinde yüzde 50'nin altına düştüğü, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ileride ekstra doz gerekebileceği kaydedildi.

KORUYUCULUK ORANI YÜZDE 88'DEN YÜZDE 47'E DÜŞTÜ

Euronews'te yer alan habere göre, The Lancet'te, BioNTech-Pfizer aşısını 2 doz olduktan sonra koruyuculuk oranının yüzde 88'den yüzde 47'ye düştüğü kaydedildi. Söz konusu aşının delta ve benzeri yeni varyantlara karşı etkili olduğu belirtilirken, hastaneye yatma ve koronavirüsten ölüm riskini de yüzde 90'ın üzerinde azalttığı ifade edildi.

VARYANTLARA KARŞI KORUMA ORANI YÜZDE 67'LERE DÜŞTÜ

Aşı, 2 doz alındıktan sonra delta varyantına karşı ilk ay yüzde 93 koruma sağlarken, 4 ay sonra bu oranın yüzde 53'e gerilediği görüldü. Diğer yeni çıkan varyantlara karşı aşının koruma oranınınsa yüzde 97'lerden 67'lere düştüğü belirtildi.

YÜZDELERDEKİ DÜŞÜŞ AŞININ ETKİNLİĞİNİN AZALMASI KAYNAKLI

Pfizer ve Kaiser Permanente'nin araştırma görevlileri tarafından yapılan çalışma, aşının geliştirildiği Aralık 2020'den bu yana 3.4 milyon kişinin elektronik verileri dikkate alınarak hazırlandı. Araştırmacılar yüzdelerdeki düşüşün daha bulaşıcı varyantlardan kaynaklanmadığını, aşının etkinliğinin azalmasına bağlı olduğunu kaydetti.

"EN GEÇ 7 AY SONRA ÜÇÜNCÜ DOZ YAPTIRILMALI"

Araştırmayı yürüten bilim insanları, ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici aşı olmanın koronavirüs ve onun varyantlarına karşı korumayı güçlendirdiğini ifade ediyor.

3. DOZ AŞIDA 5 YAN ETKİ GÖRÜLEBİLİR

İngiltere'de yapılan bir araştırma Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 3. dozunda en yaygın görülen 5 yan etkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre; Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının üçüncü dozunu alan kişilerde kolda ağrı, halsizlik, kas ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı gibi yan etkiler görülüyor.

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