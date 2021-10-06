BioNTech aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor - Haberler
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BioNTech aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünya koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken, çıkan yeni varyantlar sonrası kullanılan aşıların etkinlik oranları da tartışma konusu. Dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'ta yayınlanan bir makale BioNTech aşısının etkinlik oranının 6 ay içinde yüzde 50'nin altına düştüğünü ortaya koydu. 2 doz aşı olduktan sonra koruyuculuk oranının yüzde 47'ye kadar düştüğünü belirten bilim insanları, ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici aşı yaptırmanın önemine vurgu yapıyor.

Koronavirüse karşı geliştirilen ve mRNA tekniğini kullanan BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranının 6 ay içerisinde yüzde 50'nin altına düştüğü, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ileride ekstra doz gerekebileceği kaydedildi.

Euronews'te yer alan habere göre, The Lancet'te, BioNTech-Pfizer aşısını 2 doz olduktan sonra koruyuculuk oranının yüzde 88'den yüzde 47'ye düştüğü kaydedildi. Söz konusu aşının delta ve benzeri yeni varyantlara karşı etkili olduğu belirtilirken, hastaneye yatma ve koronavirüsten ölüm riskini de yüzde 90'ın üzerinde azalttığı ifade edildi.

Aşı, 2 doz alındıktan sonra delta varyantına karşı ilk ay yüzde 93 koruma sağlarken, 4 ay sonra bu oranın yüzde 53'e gerilediği görüldü. Diğer yeni çıkan varyantlara karşı aşının koruma oranınınsa yüzde 97'lerden 67'lere düştüğü belirtildi.

Pfizer ve Kaiser Permanente'nin araştırma görevlileri tarafından yapılan çalışma, aşının geliştirildiği Aralık 2020'den bu yana 3.4 milyon kişinin elektronik verileri dikkate alınarak hazırlandı. Araştırmacılar yüzdelerdeki düşüşün daha bulaşıcı varyantlardan kaynaklanmadığını, aşının etkinliğinin azalmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici aşı olmanın koronavirüs ve onun varyantlarına karşı korumayı güçlendirdiğini ifade ediyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 3. dozunda en yaygın görülen 5 yan etkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre; Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının üçüncü dozunu alan kişilerde kolda ağrı, halsizlik, kas ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı gibi yan etkiler görülüyor.

BioNTech aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)
hasan :insanları iyice kobaya cevirdiniz deney deneye
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bekir yapici:biontech asagi biontech yukari zaten tüm dünyada 2.asidan 6-7 ay sonra tesirinde azalma oldugu biliniyor gizli falan degil bilmedigimiz kobayi oldugumuz cin´nin sinovac asisinin durumu sonucu.
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Haber: BioNTech aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor - Haberler
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