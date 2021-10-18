Bill Gates'e Müslüman damat! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar - Haberler
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Bill Gates'e Müslüman damat! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, önceki gün Mısırlı Nayel Nassar ile dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çift önce Müslüman damadın isteğiyle imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi. Düğüne 300 civarında kişi katıldı.

Microsoft varisi Jennifer Gates (25), Westchester'daki malikanesinde Mısırlı zengin bir aileye mensup Nayel Nassar (30) ile evlendi. Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nassar'la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi.

ÖNCE İSLAMİ USULLERE GÖRE EVLENDİLER

Çiftin cuma günü, ailenin New York'ta North Salem bölgesindeki evinin bahçesinde gizli bir tören tertip ettikleri ve hayatlarını İslami usullere göre birleştirdikleri öğrenildi. Westchester'daki düğüne Jennifer'in anne ve babası Melinda ve Bill Gates ile birlikte 300 civarında kişi katıldı.

DÜĞÜNDEN DETAYLAR

Gates çifti yazın açtıkları boşanma davası sonrasında ilk kez birlikte görüldü. Geline hepsi yeşil kıyafet giymiş 9 nedime eşlik etti. Yeni evli çift, düğün sonrasında malikanenin kurulu olduğu botanik bahçesinde fotoğraf çektirdi.

Bill Gates'e Müslüman damat! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (4)
Aslı Can:Bunların ne olduğu belli değil aslında. İki türlü nikah kıymislardir .ikiside arada derede biyerde
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Ferhat Sağlam:mehmet can yorumuna fikirlerine saygim var ama ayet şöyle der. Günahkar bir müslüman kadın günahkar olmayan gayri müslim kadından daha hayirlidir.
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pentakill lol:kız müslüman değilse nasıl nikah kıydılar?
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Haber: Bill Gates'e Müslüman damat! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar - Haberler
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