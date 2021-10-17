65 bin TL maaşla elaman arıyorlar! Yapılacak iş sadece Simpsonlar'ı izlemek - Haberler
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65 bin TL maaşla elaman arıyorlar! Yapılacak iş sadece Simpsonlar'ı izlemek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
65 bin TL maaşla elaman arıyorlar! Yapılacak iş sadece Simpsonlar'ı izlemek

İngiltere merkezli bir şans oyun sitesi, bugüne kadar dünyanın başına gelen birçok olayı bilen Simpsonlar'ı izleyerek bu kehanetlere karşı dünyayı uyarak elaman arıyor. İşe alınacak kişiye de 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) maaş ödenecek.

Matt Groening tarafından Fox için yaratılan animasyon televizyon durum komedisi Simpsonlar, bugüne kadar dünyanın başına gelen birçok olayı önceden bilmesi nedeniyle büyük ilgi görüyordu. İngiliz bir şirket, Simpsonlar'ın henüz yaşamadıklarımızla ilgili kehanetlerini ortaya çıkarmak için elaman arayışına girdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, İngiliz şans oyunu sitesinin yayımladığı iş ilanında, ABD yapımı ünlü Simpsonlar dizisinin 33 sezonunu ve 2007'de çekilen Simpsonlar: Sinema Filmi'ni (The Simpsons Movie) izleyecek bir kişi arandığı belirtildi.

65 bin TL maaşla elama arıyorlar! Yapılacak iş: Simpsonlar'ı izleyip kehanetleri dünyaya anlatmak

Simpsonlar dizisinin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından, parçacık fiziğinde çığır açan Higgs Bozon'a kadar birçok konuda "geleceği öngördüğüne" dair son dönemde internette pek çok tartışma yaşanmıştı.

İlanda "Simpsonlar dizisi analisti" olarak çalışacak kişinin, "dizide dikkat çeken olay ve anlatıları not edip, bunların her birinin gelecekte yaşanma olasılığını tahmin etmemizde bize yardımcı olmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca film ve dizinin toplam izleme süresinin 284 saat olduğu, işin toplamda 8 hafta süreceği, bunun da haftada 35,5 saat mesaiye denk geldiği ifade edildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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