Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı
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Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı

Sevgilisi Kemal Ayvaz ile dün nikah masasına oturan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, dün akşam eşi ve yakın dostlarıyla meyhanede kutlama yaptı. Çift, kutlamalarında dansözü masa çıkartarak para taktı.

19.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:30

Fenomen gelin adayı , bir süredir fotoğrafçılığını yapan ile dün nikah masasına oturdu. Nikah sonrası meyhaneye giderek kutlama yapan çift, sonrasında dansöz çağırarak göbek attı.

MEYHANEDE KUTLAMA YAPTILAR

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, dün kuaför salonunda fotoğraf paylaşarak evleneceğini duyurdu. Ailelerinin katıldığı nikah töreniyle evlenen Hanife, sonrasında bir meyhanede eğlence yaptı. Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, Instagram hesabından "Bekarlığa veda partim" notuyla bir dansöz videosu paylaştı.

HANİFE DANSÖZE EŞLİK ETTİ

Yakın zamanda önce başörtüsünü çıkaran Hanife ise masaya çıkarak göbek atan dansöze eşlik etti. Çiftin alkollü mekandaki kutlama görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"HANİFE AYVAZ DİYECEKSİNİZ"

Hanife Gürdal, nikah sonrası eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" dedi. Ayvaz ise Gürdal ile olan fotoğrafını hikaye kısmından paylaşmakla yetindi.


Haber Videosu

: Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı
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