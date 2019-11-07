Dün anne olan Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını paylaştı

07.11.2019 07:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 07:27

Ünlü manken Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Postekizli iş indanı Pedra de Noronga ile dünyaevine girdi. Mayıs ayında Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran Şahin, dün de anne olduğunu duyurdu.

BEBEĞİYLE İLK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Tülin Şahin, doğum yaptıktan saatler sonra Instagram hesabından bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şahin, "4 Kasim 2019, 12.08 Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz." notuyla doğum sonrası pozlarını paylaştı.

EŞİ DE DOĞUMA GİRDİ

Şahin'in bebeği Siena Leyla 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tülin Şahin'i eşi Pedra de Noronha ise doğuma girerek eşine destek oldu. Düzgün fiziği ve podyumlarda başarısıyla yıllara meydan okuyan Şahin, hamileliğinin sekizinci ayında siyah bol bir elbise giyerek mankenlik yapmıştı.