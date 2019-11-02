"Dumlupınar ilçemizi tarihte hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz"

02.11.2019 09:35

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Dumlupınar protokolü görevine yeni atanan Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Şahin Çılgın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Ziyarete, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa katıldı.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Görüşmede Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında bölgemizde gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Projelerin aralıksız devam etmesi, kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Dumlupınar ilçesini ve Zafertepeçalköy'ü tüm dünyaya, tarihte hak ettiği şekilde tanıtmak için çalışmalara devam etme kararı alındı" dedi.



Görüşmenin sonunda Kaymakam Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Müdür Çılgın'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular ve Dumlupınar'ın sembollerinden olan Şehit Baba-Oğul anıtının da yer aldığı bir plaket sundular. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA