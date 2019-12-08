Dükkana giren otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
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Dükkana giren otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Kadıköy'de gece saatlerinde içerisinde sürücü dahil iki kişinin bulunduğu bir otomobil, kapalı olan bir lokantanın içine girdi.

08.12.2019 05:39 | Son Güncelleme: 08.12.2019 05:44
Dükkana giren otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

'de gece saatlerinde içerisinde sürücü dahil iki kişinin bulunduğu bir otomobil, kapalı olan bir lokantanın içine girdi. Kazada can kaybı veya yaralı olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı. Dükkanda ise maddi hasar oldukça büyük.


Kaza sonrası sürücü kaçtı


Olay, saat 04.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa Mahallesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ve o saatte kapalı olan bir lokantaya aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 KV 1074 plakalı otomobil girdi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine geldiğinde otomobilden iki kişinin çıktığını iddia ederken sürücü ortalıktan kayboldu. ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.


Kaza sonrası itfaiye ekipleri harekete geçirdi


Otomobilin altı katlı binanın altında bulunan lokantaya girdiğinin ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil ve çevresini kontrol etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemini aldığı görülürken herhangi bir yaralı ihtimali için ambulans ekibi hazır bekletildi.


Komşularının etmesi üzerine dükkanına gelen iş yeri sahibi şok oldu


Olayın haber edilmesi üzerine dükkanına gelen lokanta sahibi Sedat Kılıç,"Kazayı, gece saat 04.00'de komşularım haber verdi, geldim olay yerine manzara bu. Sürücünün kaçtığını söylüyorlar ve dükkanda aşağı yukarı yüz bin lira zarar ver" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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