Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 13 kişi yaralandı - Haberler
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Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 13 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 13 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ağrı'daki düğüne gidenleri taşıyan, A.Ç. (33) idaresindeki 07 DC 194 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Mutluca mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 13 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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