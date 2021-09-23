Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ağrı'daki düğüne gidenleri taşıyan, A.Ç. (33) idaresindeki 07 DC 194 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Mutluca mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri