Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor
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Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy - Haberler | Yaşam

Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor Düğün salonları hazırlıklara devam ediyor -Düğün salonu işletmecileri 1 Haziran'dan umutlu Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar sonrasında düğün salonları işletmecileri 1 Haziran'da verilecek müjdeli habere çevirdi.

Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor

Düğün salonları hazırlıklara devam ediyor

-Düğün salonu işletmecileri 1 Haziran'dan umutlu

ESKİŞEHİR - Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar sonrasında düğün salonları işletmecileri 1 Haziran'da verilecek müjdeli habere çevirdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir merasimlere kapılarını kapatan düğün salonları, düşen vaka sayılarıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren açılmayı bekliyor. Bu kapsamda hazırlıklarına devam eden düğün salonu işletmecileri, açılmayla beraber rahat bir nefes alacaklar. Uzun zamandır düğünlerini ertelemek zorunda kalan evlenecek olan çiftlerin bu açılmadan memnun olacakları gelen rezervasyonlardan belirgin bir biçimde görülüyor. Öte yandan havaların ısınması ve bulaş riskinin açık havada daha az olması dolayısıyla kır düğünlerinde taleplerin yoğun olacağı işletme sahiplerince ön görülüyor.

"Geçen yıldan beri bekleyen çiftlerimiz var"

Eskişehir'de düğün salonu işletmecisi Erdem Büyük, tam olarak açılma tarihinin kesinleşmesini beklediğini belirtti. 1 Haziran'da açılma umuduyla hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Büyük, "Hazırlıklarımız başladı. 1 Haziran'dan itibaren açılmayı planlıyoruz. Bu konuda devletimizden genelge bekliyoruz. Açıkçası geçen yıldan beri bekleyen çiftlerimiz var. Onlar bizden daha heyecanlı. Özellikle maske ve mesafe önlemlerine dikkat edeceğiz. Ayrıca düğüne katılanlara HES kodu sorularak işletmemize alınacak. Açık hava olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"Biz ileriyi göremiyoruz"

Kır bahçelerine çok taleplerin olduğunu söyleyen Erdem Büyük, bu yoğunluğu karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. Erdem Büyük, düğünler için genelgenin yayımlanması planlamaların daha iyi olacağını şu sözlerle belirtti:

"Kır bahçesi olması nedeniyle inanılmaz bir talep var. Bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz ama biz ileriyi göremiyoruz. 'Ne zaman açılacak, saat kaça kadar sürecek, sokağa çıkma yasağı var mı?' gibi konuların devletimiz tarafından aydınlatılmasını istiyoruz. Bununla ilgili genelge yayımlanırsa biz ve evlenecek çiftler açısından da iyi bir planlama yapılacak."

Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor
Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor
Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor
Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor
Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy

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