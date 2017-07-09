Düğün Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı

Ferizli ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gölkent yolunda düğün konvoyu oluşturan araçlar arasında yer alan Tuncay Keskin idaresindeki 54 TK 553 plakalı otomobil ile İbrahim Türkoğlu'nun kullandığı 54 E 1067 panelvan çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan Sibel ve Yiğit Keskin yaralandı.



Ambulanslarla Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.