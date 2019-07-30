Dubai Şeyhi'nin eşi zorla evlendirme ve tacize karşı tedbir için İngiltere'de mahkemeye başvurdu

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un eşi Ürdün Prensesi Haya İngiltere'de Yüksek Mahkeme'sine "zorla evlendirme ve taciz karşısında korunma tedbiri" talebiyle dava açtı.

Mahkeme kayıtlarından edinilen bilgiye göre, Prenses Haya bir çocuğu ile ilgili olarak "zorla evlendirmeye karşı tedbirin" yanı sıra "koruma tedbiri" başvurusunda da bulunduğu, ancak bu talebi kimin adına yaptığının bilinmediği öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle