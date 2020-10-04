Dubai Emiri Al-Maktum, yeni Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dubai Emiri Al-Maktum, yeni Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı ziyaret etti

04.10.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:11
Dubai Emiri Al-Maktum, yeni Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı ziyaret etti

Kuveyt'te yaşamını yitiren emirin yerine geçen veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı tebrik etmek için bugün Kuveyt'e giden Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al-Maktum, Kuveyt ile Birleşik Arab Emirlikleri'nin "özel ilişkisini" vurguladı.

Kuveyt'te yaşamını yitiren emirin yerine geçen veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı tebrik etmek için bugün Kuveyt'e giden Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al-Maktum, Kuveyt ile Birleşik Arab Emirlikleri'nin "özel ilişkisini" vurguladı. 

Kuveyt Emiri Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ve devlet kurumlarında 3 gün süreyle tatil ilan etmişti. Vefat eden emirin yerine 2006'dan beridir veliaht olan Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah geçmişti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ENİS: KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Abdulhekin Ayhan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Esra Erol Halil Sezai Ajda Pekkan
Spor Can Bartu Ryan Babel Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İtfaiye Azerbaycan Sosyal Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dubai Emiri Al-Maktum, yeni Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 16:22:10. #1.14#
title