Dubai Emiri Al-Maktum, yeni Kuveyt Emiri Es-Sabah'ı ziyaret etti

Kuveyt'te yaşamını yitiren emirin yerine geçen veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı tebrik etmek için bugün Kuveyt'e giden Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al-Maktum, Kuveyt ile Birleşik Arab Emirlikleri'nin "özel ilişkisini" vurguladı.