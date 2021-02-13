Duayen yazar Demir Özlü yaşamını yitirdi

Edebiyatın duayen isimlerinden Demir Özlü yaşamını yitirdi. 86 yaşında hayatını kaybeden, edebiyatçı Tezer Özlü'nün ağabeyi Demir Özlü'nün bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi.

12 EYLÜL'DE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMIŞTI

1935 yılında Aydın-Ödemiş'te doğan Demir Özlü, hayatı boyunca birçok öykü ve romana imza attı. Bir Beyoğlu Düşü anlatı kitabı Atıf Yılmaz'ın yönettiği, senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı "Hayallerim Aşkım ve Sen" filmine uyarlandı.

12 Mart askeri muhtırası döneminde tutuklandı, 12 Eylül darbesi sonrası ise vatandaşlıktan çıkarıldı.

ÜNİVERSİTE TEZLERİNE DE KONU OLDU

Öykü ve romanlarıyla tanınan 1950 kuşağının önde gelen yazarlarından Demir Özlü, üniversite tezlerine de konu oldu.

Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bölümünden Dr. Sevda Geçen'in 519 sayfalık doktora tezinde Demir Özlü'nün "Düşünceye dayalı, felsefeyle beslenen edebiyatı savunduğu" belirtilirken Özlü'nün 50 kuşağının modern Türk Edebiyatı'na getirdiği yeniliklerden birinin de "Bilinçaltının kapılarını açmak" olduğu ifade edildi.

32 eseri bulunan Demir Özlü, "Bunaltı", "Öteki Günler Gibi Bir Gün", "Bir Uzun Sonbahar", "Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları", "Amerika 1954", "İthaka'ya Yolculuk" adlı roman ve öykülerinin yanı sıra, "Bir Beyoğlu Düşü", "Berlin'de Sanrı", "Kanallar", "Önünde Boş Bir Uzam", "İşte Senin Hayatın" adlı anlatı kitaplarını kaleme aldı.

12 Eylül darbesinden sonra vatandaşlıktan çıkarılan ve vatandaşlığını yeniden kazandıktan sonra hayatını İstanbul ve Stockholm'de geçiren Demir Özlü'nün "Sürgünde On Yıl", "Berlin Güncesi", "Paris Güncesi", "Ne Mutlu Ulysses Gibi", "Kanal Kentlerinde", "Paris Günleri" gibi anı ve gezi kitaplarıyla, "Boges'in Kaplanları", "Kentler, Kadınlar, Yazarlar", "Samuel Beckett'in Terzisi" başlıklarıyla yayımlanmış deneme türünde eserleri bulunuyor.

DEMİR ÖZLÜ KİMDİR?

Demir Özlü, 1935'te Aydın-Ödemiş'te doğdu. Ödemiş İstiklâl İlkokulu, Ödemiş Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde (1953) okudu.

İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm Dergisi ve daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1961-1962 arası Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okuduktan sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü'nde 4 yıl asistanlık yaptı.

Siyasal eylemleri nedeniyle işine son verilince avukatlık yapmaya başladı. 1969'da "Sakıncalı" olarak askere gitti ve yedek subaylık hakkı elinden alınarak Muş'ta çavuş olarak askerlik görevini tamamladı.

1971'deki askerî müdahaleden sonra bir süre tutuklu kaldı. 1979'da Stokholm'e yerleşti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye'ye 1989'da dönebildi.

Bu tarihten beri Stokholm ve İstanbul'da yaşıyor. İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm, daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. Öykü, deneme, eleştiri ve çevirileri Mavi, A, Pazar Postası, Yeni Ufuklar, Soyut, Somut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayınlandı. 1980'den sonra roman, anlatı, anı ve gezi kitaplarına ağırlık verdi.