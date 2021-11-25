Duayen kaptan Altay Altuğ son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Duayen kaptan Altay Altuğ son yolculuğuna uğurlandı

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan ve önceki gün vefat eden Altay Altuğ'un, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan ve önceki gün vefat eden Altay Altuğ'un, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir iş dünyası ve denizcilik sektörü temsilcilerinin de katıldığı cenaze töreninde, Altuğ ailesi, taziyeleri kabul etti.

Türkiye'nin ilk özel kılavuzluk ve römorkörcülük şirketini kuran ve sektörün duayen isimleri arasında gösterilen Altuğ'un cenazesi, Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

Duayen kaptan Altay Altuğ son yolculuğuna uğurlandı

Duayen kaptan Altay Altuğ son yolculuğuna uğurlandı

Duayen kaptan Altay Altuğ son yolculuğuna uğurlandı

AA / Orhan Fatih Doğan - Son Dakika Haberleri

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