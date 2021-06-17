Du¨nya Gençleri Karşıyaka'da Buluşacak!
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Du¨nya Gençleri Karşıyaka'da Buluşacak!

Du¨nya Gençleri Karşıyaka'da Buluşacak!
Habermetre - Haberler | Toplum

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) ile du¨nyanın en bu¨yu¨k gençlik organizasyonlarından AIESEC'in İzmir Şubesi, uluslararası "Adım At" projesini bu yıl yeniden hayata geçiriyor.

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) ile du¨nyanın en bu¨yu¨k gençlik organizasyonlarından AIESEC'in İzmir Şubesi, uluslararası "Adım At" projesini bu yıl yeniden hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 18-30 yaş arası 40 yabancı genç 4 Temmuz'da Karşıyaka'ya gelecek. Gönu¨llu¨ ailelerin evlerine yerleşecek olan gençler hem KARGEM öğrencilerine İngilizce öğretecek hem de ku¨ltu¨rler arası diyaloğun gu¨çlenmesine katkı sağlayacak. Temmuz ayında başlayacak proje, yaklaşık 6 hafta su¨recek. Başvurular Sürüyor Yabancı gençlerin konaklaması için gönu¨llu¨ ailelere ihtiyaç olduğunu ifade eden yetkililer "Projemiz bu¨nyesinde farklı ku¨ltu¨rlerden gelen gençlerin Tu¨rkiye'de geçirecekleri zaman diliminde konaklamalarına yardımcı olmak, misafirperverliğimizi yansıtmak, farklı ku¨ltu¨rleri tanımak için gönüllü olan aileler https://aiesec. org. tr/global-host/ linkinden kayıt yaptırılabilir. Derslere katılmak için de hafta içi saat 10. 00-16. 00 saatleri arasında bizzat KARGEM'e gelerek başvurmak yeterlidir. Ayrıca 0232 365 25 94 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir" dedi.

Kaynak: Habermetre

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