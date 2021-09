DSÖ, varyantları karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

Son dönemde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de yakından izlediğini duyurduğu Mu ve Delta varyantlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

DELTA ÇOK DAHA BULAŞICI

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, Delta varyantının Mu varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Kerkhove, "Hem Delta hem de Mu varyantlarının görüldüğü ülkelerde Delta varyantı çok daha baskın halde. Kolombiya'da Mu varyantı ön planda fakat her iki varyantın da bulunduğu ülkelerde Delta varyantı Mu varyantını geri planda bırakıyor" dedi.

"DELTA EN ÇOK YAYILAN VARYANT HALİNDE"

Van Kerkhove, "Şu an Mu varyantı 50 ülkede tespit edildi ve Güney Amerika'daki vakaların da yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Şu an Delta varyantı en çok yayılan varyant halinde. 185'ten fazla ülkede görüldü. Delta varyantı daha fit. Çok daha fazla bulaşıyor ve diğer virüslerin yerini alıyor" dedi.

"DELTA ÜLKEMİZDE YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda varyantlara ilişkin şunları söylemişti: "Şu an delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz."

