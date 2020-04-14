DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa'da karışık bir fotoğraf var. Bazı ülkelerde hafif düşüş var ancak Britanya ve Türkiye'deki Koronavirüs vakalarında hala yükseliş gözleniyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gidişatına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, Avrupa'daki Kovid-19 salgınında bazı ülkelerde hafif düşüşler yaşansa da Türkiye ve Britanya'da vaka sayılarının artmakta olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR"

DSÖ Sözcü'sü, "Avrupa'da karışık bir fotoğraf var. Bazı ülkelerde hafif düşüş var ancak Britanya ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında hâlâ yükseliş gözleniyor" ifadelerini kullandı.

"PİK NOKTASINI GÖRMEDİK"

Vakaların yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'de görüldüğünü söyleyen DSÖ Sözcüsü, "Kesinlikle henüz pik noktasını görmedik" dedi.

AŞI AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalara da değinildi. DSÖ Sözcüsü, "12 ay ya da daha uzun bir süreden önce aşının hazır olmasını ummayın" dedi.