05.09.2019 20:46

Yapılan incelemelerde genel görüntüler

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren açıklaması

Çalışmalardan genel görüntüler

Barajın içinden görüntüler

İş makinelerinden görüntüler

İşçilerden görüntüler

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dağdeviren, baraj inşaatını inceledi

MUŞ (AA ) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Murat Nehri üzerine yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanında yapılan çalışmaları kontrol eden Dağdeviren, daha sonra yetkililerden bildi aldı.

Dağdeviren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş ve Bingöl'ün enerji ihtiyacı ile Muş Ovası'ndaki 78 bin hektar arazinin sulamasına kullanılacak suyun barajdan karşılanacağını söyledi.

Projenin bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Dağdeviren, "Proje yakın zamanda tamamlanacak. Bu konuda vatandaşların beklentisi söz konusu. Şu anda yaklaşık 500 personel çalışıyor. Çiftçimizin gelir düzeyini artıracak bir baraj. Sulu tarımla elde edilen gelir daha da artacak, çiftçimizin refah düzeyi de böylece yükselecek. Dolayısıyla bölgedeki bütün vatandaşlarımızın gelir ve refah düzeyi artacak." diye konuştu.

Kaynak: AA